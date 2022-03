Schwabing: 77-Jähriger mit Stichverletzung - Polizei sucht Zeugen

Der Mann hatte einem Nachbarn gegenüber angegeben, von Unbekannten überfallen worden zu sein. Als die alarmierte Polizei eintraf, fehlte von ihnen jedoch jede Spur.

Schwabing - Die Polizei München ermittelt wegen eines Körperverletzungsdelikts in Schwabing.

Das ist passiert: Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr sprach ein Münchner einen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an. Er erzählte ihm laut Polizei, in der Tiefgarage von mehreren Unbekannten überfallen worden zu sein. Nach seinen Angaben nahmen die Täter die Schlüssel des Mannes an sich und ging dann in seine Wohnung. Der Nachbar verständigte daraufhin den Notruf.

Schwabing: 77-Jähriger im Krankenhaus

Die Polizei durchsuchte sowohl die Wohnung des 77-Jährigen als auch die Tiefgarage, konnte aber weder die Täter noch anderes Tatrelevantes feststellen. Jedoch bemerkten die Beamten eine oberflächliche Stichverletzung am Bauch des Opfers.

Der Mann konnte keine konkreten Angaben zu dem oder den Tätern, dem genauen Tatort oder zur Ursache seiner Verletzung machen. Er wurde vom Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Belgradstraße, Parzivalstraße, Leopoldstraße und Rümannstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.