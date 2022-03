Bedrohungslage in Münchner Hotel? Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Mehrere Polizeistreifen sind am Samstag in Zamdorf unterwegs gewesen, um einer unmittelbaren Bedrohungslage auf den Grund zu gehen. Wie sicher herausstellte, hatte der Tatverdächtige bei besagtem Streit kein Messer gezückt.

Zamdorf - In dem Notruf hieß es, ein Mann bedrohe in einem Hotel andere Menschen mit einem Messer - und so rückten am Samstag gegen 14 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der Münchner Polizei aus.

Bedrohungslage in Hotel: Polizei nimmt 24-jährigen Mann fest

Die zuerst am Einsatzort eintreffende Streife habe dann sehr schnell einen 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz als Tatverdächtigen festnehmen können, berichtet die Polizei weiter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zu einem Streit gekommen, in deren Verlauf der Tatverdächtige mehrere Personen verbal bedrohte: "Im Rahmen der Tathandlung wurde demnach kein Messer verwendet."

Eine Gefährdung Dritter habe zu keiner Zeit vorgelegen. Der 24-Jährige wurde nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, das Kommissariat 26 ermittelt.