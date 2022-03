Schwabing: Feuerwehr befreit verirrte Katze aus Schacht

Wie sich die Katze in den Schacht verirrt hat, ist unklar. Zwei Stunden dauerte die Befreiungsaktion, am Ende konnte das Tier an seine Besitzerin übergeben werden.

07. März 2022 - 14:26 Uhr | AZ/dpa

Die Feuerwehr musste am Wochenende eine verirrte Katze retten. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild