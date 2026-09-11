Rote Ampel missachtet: Rennradler bei Unfall in München schwer verletzt

Erneut kommt es in München zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw, diesmal in Lochhausen. Der Radler zieht sich dabei schwere Verletzungen zu.

Bei einem Unfall mit einem Pkw in Lochhausen wird ein Rennradfahrer schwer verletzt. (Symbolbild)

In Lochhausen hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Rennradfahrer schwer verletzt wurde. Laut Polizeiangaben war der 24-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 19 Uhr mit seinem Rennrad auf der Straße "Am Aubinger Feld" in Richtung Berglwiesenstraße unterwegs.

Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger aus München mit seinem Pkw über die Lochhausener Straße auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Obermenzing. An der Kreuzung Lochhausener Straße und "Am Aubinger Feld" fuhr der 53-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand bei für ihn grüner Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

Rennradler missachtet rote Ampel und kollidiert mit Pkw

In diesem Moment befuhr auch der 24-jährige Rennradfahrer den Kreuzungsbereich, missachtete dabei aber das für ihn geltende Rotlicht. Aus diesem Grund kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Rennrad, bei welcher der Radler, der einen Helm trug, auf der Motorhaube landete und sich eine Unterschenkelfraktur zuzog. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Rennrad des 24-Jährigen erlitt durch den Unfall Totalschaden. Der Pkw des 53-Jährigen wurde ebenfalls stark beschädigt, konnte daraufhin nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Mühlanger Straße in Fahrtrichtung A99 ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.