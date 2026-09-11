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Rote Ampel missachtet: Rennradler bei Unfall in München schwer verletzt

Erneut kommt es in München zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw, diesmal in Lochhausen. Der Radler zieht sich dabei schwere Verletzungen zu.
Andre Wagner
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Bei einem Unfall mit einem Pkw in Lochhausen wird ein Rennradfahrer schwer verletzt. (Symbolbild)
Bei einem Unfall mit einem Pkw in Lochhausen wird ein Rennradfahrer schwer verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

In Lochhausen hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Rennradfahrer schwer verletzt wurde. Laut Polizeiangaben war der 24-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 19 Uhr mit seinem Rennrad auf der Straße "Am Aubinger Feld" in Richtung Berglwiesenstraße unterwegs.

Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger aus München mit seinem Pkw über die Lochhausener Straße auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Obermenzing. An der Kreuzung Lochhausener Straße und "Am Aubinger Feld" fuhr der 53-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand bei für ihn grüner Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

Rennradler missachtet rote Ampel und kollidiert mit Pkw

In diesem Moment befuhr auch der 24-jährige Rennradfahrer den Kreuzungsbereich, missachtete dabei aber das für ihn geltende Rotlicht. Aus diesem Grund kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Rennrad, bei welcher der Radler, der einen Helm trug, auf der Motorhaube landete und sich eine Unterschenkelfraktur zuzog. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

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Das Rennrad des 24-Jährigen erlitt durch den Unfall Totalschaden. Der Pkw des 53-Jährigen wurde ebenfalls stark beschädigt, konnte daraufhin nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Mühlanger Straße in Fahrtrichtung A99 ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

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  • BernieB. vor 20 Minuten / Bewertung:

    Sryvaber bei sowas hab ich kein Mitleid. Ich seh es tag täglich wie manche Radler ohne mal die Finger auf die bremse ansatzweise zu tun durch die Wälder,auf den Fußwegen Rasen und wenn man was sagt bekommt man den Mittelfinger gezeigt. Sogar in der 30er Zone fahren die schneller als Autos fahren dürfen. Net mal mehr mitm Hund auf einem richtigen Waldweg is man mehr vor denen sicher. 👺👺

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  • Xaverl Weissnix vor 42 Minuten / Bewertung:

    An der gleichen Stelle hatte ich am Freitag vor einer Woche fast den gleichen Unfall, haargenau das gleiche. Ampel grün, ich Richtung Obermenzing am, plötzlich brettert ein Rennradler volle Lotte über die Kreuzung. Musste scharf bremsen Würde mich nicht wundern, wenn es der gleiche war. Dadurch fühlte sich zu guter letzt aber auch noch das Auto von rechts, welches gegenüber von ihm bei rot stand, wohl auch bemüßigt, loszufahren, hat es wohl nicht geschnallt, dass noch rot war, und wäre mir um Haaresbreite fast in die Seite gekracht, wäre ich nicht auf der Hupe gestanden

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  • cs23 vor einer Stunde / Bewertung:

    auch wenn ihn das als Radler vermutlich nicht sonderlich stört, kommen da vermutlich noch 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot und möglw. bis zu ca 400 Euro Bussgeld auf ihn zu.
    Wünsche trotzdem baldige Genesung.

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