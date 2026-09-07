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Wieder Vorfahrt genommen: Rennradfahrer bei Unfall im Landkreis München schwer verletzt

Eine Opelfahrerin will in Oberhaching im Landkreis München einparken und nimmt dabei dem Radfahrer nach Polizeiangaben die Vorfahrt. Der Radler wird schwer verletzt. 
Ralph Hub
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Ein Rennradfahrer wird bei einem Unfall im Landkreis München schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein Rennradfahrer wird bei einem Unfall im Landkreis München schwer verletzt. (Symbolbild) © Jens Büttner

Eine über 80-jährige Frau aus dem Landkreis München fuhr am Sonntag mit ihrem Opel über den Bahnhofplatz in Oberhaching. Als sie einen freien Parkplatz sah, wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen Mann auf einem Rennrad. Der 63-Jährige konnte weder ausweichen noch war genügend Zeit, zu bremsen. Der Radler krachte in den Opel. Dabei erlitt der Münchner eine Nasenbeinfraktur, eine Thoraxprellung und ein Schädelhirntrauma. Der Mann auf dem Rennrad trug einen Helm. Andernfalls wäre die Kopfverletzung bei dem 63-Jährigen vermutlich noch gravierender ausgefallen, so ein Polizeisprecher.

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