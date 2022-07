Rohrbruch in Bürogebäude: Fahrstuhlschächte voll mit heißem Wasser

Ein Wasserrohrbruch in einem Bürogebäude hat am Mittwoch für einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Maxvorstadt - "Wasser marsch!" hieß es am Mittwochmorgen in einem Bürogebäude in der Jägerstraße. Wegen eines Rohrbruchs ist heißes Wasser aus einer Fernwärmeleitung ins Gebäude geflossen, der Schaden ist beträchtlich.

Laut Feuerwehr ist das Wasser in insgesamt drei Untergeschosse des Gebäudes geflossen, teilweise stand das heiße Wasser einen halben Meter hoch. Auch sämtliche Fahrstuhlschächte waren voll mit Wasser.

Stundenlanger Einsatz wegen Wasserrohrbruch

Aufgrund der Situation forderten die Einsatzkräfte vor Ort weitere nach, auch die Stadtwerke wurden alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Wasseraustritt ins Gebäude mit mehreren Pumpen und "ordentlich Manpower" zügig stoppen. Mitarbeiter der Stadtwerke kümmerten sich um die schnelle Schließung des Lecks.

Der Einsatz dauerte rund sechseinhalb Stunden an, vor allem die Aufräumarbeiten benötigten ihre Zeit. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.