Riem: Gäste verhindern Raubüberfall in Pizzeria

Sie verrammeln die Tür zu dem Lokal. Die beiden bewaffneten Täter ziehen ohne Beute ab.

Riem - Mehrere Zeugen haben am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Riemer Straße zwei maskierte Männer beobachtet, die zu einem Pizzabäcker mit angeschlossenem Lieferservice gingen. Offenbar hatten die Männer vor, das Lokal auszurauben. An einem Tisch vor der Pizzeria zog einer eine Waffe aus der Hose.

Riem: Gäste sperren Räuber aus

Die Gäste in dem Lokal schalteten blitzschnell. Sie blockierten die Eingangstür von innen, die Räuber waren ausgesperrt. Als sie begriffen, dass sie keine Chance hatten, gaben die Männer auf. Sie rannten die Riemer Straße in Richtung Martin-Empl-Ring davon. "Keiner der Beteiligten wurde verletzt, auch entstand kein Schaden an der Tür", sagte eine Polizeisprecherin.

Callshop-Mitarbeiterin kämpft mit Räubern

Am Hart hat sich die Mitarbeiterin (52) eines Callshops nur Stunden zuvor zwei Räubern mutig entgegengestellt. Als einer der Täter zwei Geldbeutel nahm, griff sie die Täter an und kämpfte mit ihnen. Die Räuber entkamen mit ihrer Beute.