Rauch nach Stromausfall: Feuerwehr rückt wegen Dachstuhlbrand aus

Die Münchner Feuerwehr wurde wegen einer starker Rauchentwicklung in einem Wohnhaus alarmiert. Zuvor gab es dort einen Stromausfall.

Die Feuerwehr konnte Brand in der Siegmannstraße nach etwa zwei Stunden löschen.

Pasing - Erst war das Licht weg, dann qualmte es gewaltig vom Dach: Am Sonntagabend ist es in der Siegmannstraße zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen.

Eine Bewohnerin alarmierte die Feuerwehr, nachdem es nach einem Stromausfall plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung im Haus gekommen war. Die Feuerwehr rückte sofort aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 18.35 Uhr stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen, berichtet die Feuerwehr. Der Brand konnte glücklicherweise gelöscht und weitere Glutnester ausgemacht werden.

Der Einsatz der Feuerwehr in der Siegmannstraße dauerte rund zwei Stunden. Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem Wohnhaus ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.