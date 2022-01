Ramersdorf: 21-Jähriger verletzt Bruder (16) mit Messer - Polizei mit acht Streifenwagen vor Ort

Der 16-Jährige ist zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, sein Bruder wurde festgenommen.

Am Mittwochabend rückte die Polizei nach Ramersdorf aus.

Ramersdorf - Am Mittwochabend ist die Polizei München zu einem größeren Einsatz nach Ramersdorf ausgerückt. Wie ein Sprecher am Donnerstag auf AZ-Nachfrage erklärte, hatte es Hinweise auf eine Bedrohung mit einem Messer gegeben, weshalb die Einsatzkräfte mit zahlreichen Streifen an die Ottobrunner Straße fuhren.

Ramersdorf: Mit oberflächlichen Schnittverletzungen ins Krankenhaus

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierte ein 16-Jähriger gegen 17 Uhr den Notruf und gab an, dass ihn sein fünf Jahre älterer Bruder mit einem Messer attackiert hätte.

In der Küche der Wohnung nahmen die eingetroffenen Beamten den Älteren der beiden Geschwister fest. Der Jugendliche wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, konnte es nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Streit in Ramersdorf eskaliert

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zum körperlichen Übergriff, bei dem der 21-Jährige seinem Bruder mit einem Küchenmesser am Rücken verletzte.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.