Obermenzing: 72-jährige Witwe liegt ermordet in ihrer Wohnung

Rätselhafter Fall im Villenviertel von Obermenzing: Eine 72-jährige Frau liegt ermordet in ihrer Wohnung, die Fahndung nach dem Täter läuft.

Obermenzing - Ein Nachbar aus der Münchhausenstraße hatte die verwitwete 72-Jährige am Montagnachmittag entdeckt und den Notruf verständigt. Rettungsdienst und Notarzt konnten jedoch nicht mehr helfen. Die Frau war bereits seit einiger Zeit tot.

Der Arzt konnte ein krankheitsbedingtes Ableben der alleinstehenden Frau ausschließen. Die Mordkommission wurde eingeschaltet.

Der Tatort liegt in einer Gegend mit schmucken Villen und teuren Mehrfamilienhäusern. Die 72-Jährige war Eigentümerin einer der Wohnungen und galt als nicht unvermögend. Spezialisten der Spurensicherung begannen, den Tatort bis tief in die Nacht nach Hinweisen auf den Täter abzusuchen.

Obermenzing: Frau durch stumpfe und spitze Gewalt getötet

Ein konkreter Tatverdacht hat sich aber bisher nicht ergeben. "Man geht davon aus, dass die Frau aufgrund stumpfer und spitzer Gewalt zu Tode gekommen ist", sagte Polizeisprecher Werner Kraus am Donnerstag.

Motiv und Ablauf der Bluttat liegen weiterhin im Dunkeln. Die Kripo will weder einen Raubmord noch eine Beziehungstat derzeit ausschließen. "Wenn wir einen klaren Raubmord hätten, würden wir das auch vermelden", sagte Kraus. Es werde derzeit in alle Richtungen intensiv ermittelt. Aus taktischen Gründen will die Kripo aber keine Details mitteilen.