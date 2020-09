Radler nach Zusammenstoß mit Fußgänger schwer verletzt

Ein 51-Jähriger muss einem Fußgänger auf einem Radweg ausweichen und stürzt.

Der Radfahrer versuchte durch Klingeln auf sich aufmerksam zu machen. Beide Verkehrsteilnehmer wichen jedoch in dieselbe Richtung aus und es kam zum Zusammenstoß. (Symbolbild)

Bogenhausen - Mit mehreren gebrochenen Rippen und einer kollabierten Lunge ist am Mittwoch ein 51-jähriger Beamter aus München ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Münchner radelte gegen 17.20 Uhr auf dem Radweg entlang der Denninger Straße in Bogenhausen. Dabei kam er einem Touristen aus der Steiermark in die Quere.

Der 24-jährige Österreicher überquerte nach Polizeiangaben die Fahrbahn und betrat dann den Radweg. Zur selben Zeit radelte der 51-Jährige in Richtung Osten. Der Münchner klingelte, um den Fußgänger zu warnen. Dann versuchte er auszuweichen.

Radler stürzt und verletzt sich massiv

Unglücklicherweise bewegten sich beide Männer dabei in dieselbe Richtung. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler stürzte, verletzte sich dabei massiv.

Der Fußgänger hatte mehr Glück, er kam mit ein paar Schürfwunden davon. Der 24-Jährige wurde an der Unfallstelle von Sanitätern ambulant behandelt. Der schwer verletzte Radfahrer musste dagegen vom Notarzt zur weiteren Behandlung auf die Unfallstation eines Krankenhauses gebracht werden. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.