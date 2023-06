Pure Gewalt in Untergiesing: Bewaffnete stürmen Shisha-Bar und schlagen auf Gäste ein

Mindestens zehn Personen haben am Wochenende eine Shisha-Bar gestürmt und dabei auf mehrere Gäste eingeschlagen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mehrere Gäste in der Shisha-Bar wurden verprügelt, ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Untergiesing - Gewalt-Exzess in Untergiesing: In der Nacht auf Samstag haben mehrere bewaffnete Unbekannte eine Shisha-Bar in der Tegernseer Landstraße gestürmt und dabei gezielt auf einige der anwesenden Gäste eingeschlagen.

Laut Polizei waren es mindestens zehn Personen, die unter anderem mit "Hiebwerkzeugen" und Eisenstangen bewaffnet waren. Drei Besucher wurden verletzt, darunter ein 32-Jähriger, der danach mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus kam. Zudem verwüsteten die Täter die gesamte Inneneinrichtung der Bar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Brutale Attacke in Shishabar in Giesing: Familienstreit?

Angaben der Polizei zufolge waren zehn Streifen und das Unterstützungskommando (USK) am Samstag gegen 1.30 Uhr zu der Shisha-Bar gerufen worden. Die Täter seien jedoch vorher geflohen. Auch eine sofortige Fahndung habe zunächst keine Hinweise ergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

Nach ersten Erkenntnissen ging es bei dem Angriff nicht um Revierkämpfe oder Drogen, sondern um einen Zwist zwischen zwei Großfamilien und um Eifersucht.

Genaueres ist aber laut Polizei aktuell noch nicht bekannt. Sie hat im Umfeld der Bar Schlagwerkzeuge gefunden und wertet aktuell Handyvideos von Gästen aus.

Nach Attacke in Shisha-Bar: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Wer etwas Verdächtiges zum angegebenen Zeitraum in der Tegernseer Landstraße, der Waltramstraße oder der Fromundstraße gesehen hat, soll sich mit der Münchner Polizei (Tel. 089/29100) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.