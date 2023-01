Porsche-Raser nach Verfolgungsjagd aus Auto gezerrt

Ein Porschefahrer (25) brettert am Donnerstagabend über die Leopoldstraße. Als eine Streife ihn anhalten will, rast er davon und gibt sich auch bei der Kontrolle renitent.

Mehrere Polizeistreifen mussten am Donnerstagabend einen Porsche-Raser verfolgen. (Symbolbild)

Schwabing - "Deutlich hörbar" – mit anderen Worten brutal laut – war ein Porsche laut Polizei am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Leopoldstraße unterwegs. So laut, dass sich eine zivile Polizeistreife den Wagen etwas genauer anschauen wollte. "Ganzheitliche Kontrolle" heißt das im Fachjargon.

Porsche-Raser flüchtet vor Polizei

Darauf hatte der Fahrer (25) aber keine Lust – aus guten Gründen, wie sich später herausstellen sollte. Trotz deutlicher Ansage drückte der Porsche-Fahrer aufs Gaspedal und überfuhr mit über 100 km/h mehrere rote Ampeln in Richtung Milbertshofen.

Erst mit der Hilfe weiterer Polizeistreifen konnte der Raser gestoppt werden. Dann versuchte er, offenbar recht offensichtlich und darum erfolglos, mit seiner 40-jährigen Beifahrerin noch den Platz zu tauschen. Doch damit nicht genug: Er weigerte sich zudem, die Autotür zu öffnen.

Porsche-Raser ohne Führerschein aus dem Auto gezerrt

Die Polizisten sahen sich deshalb schließlich dazu gezwungen, Gewalt anzuwenden – daraufhin gab die Tür nach. Der Fahrer aber blieb bockig und wollte laut Polizei nicht aussteigen, trotz mehrfacher Aufforderung. Die Polizisten wandten "unmittelbaren Zwang" an und holten ihn aus dem Fahrzeug.

Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Münchner keinen gültigen Führerschein hat. Er wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt, zudem prüft die Polizei "diverse andere Delikte". Der Porsche wurde abgeschleppt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die rasante Fahrt am Donnerstagabend auf der Leopoldstraße in Richtung Milbertshofen beobachtet haben. Hinweise an die Verkehrspolizei, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089/6216-0.