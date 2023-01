Ohne Lappen, dafür im Rausch: Mann baut Unfall auf der A99

Ein 31-Jähriger hat am Mittwoch einen Verkehrsunfall auf der A99 verursacht. Wenig später stellt sich heraus: Der Mann hatte über zwei Promille.

Feldmoching - Ohne Führerschein, dafür mit reichlich Alkohol im Blut, war ein 31-jähriger Mann am Mittwochvormittag auf der A99 unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann in seinem Ford kurz nach dem Autobahndreieck Feldmoching auf den BMW eines 36-Jährigen auf.

A99: Mann mit über zwei Promille hinterm Steuer

Dieser geriet dadurch ins Schleudern, ein Lkw auf dem rechten Fahrstreifen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob den BMW nach vorne gegen die Leitplanke, sodass das Auto zwischen Lastwagen und Leitplanke eingeklemmt wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab dann 2,04 Promille! Zudem stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Nachdem er die Sicherheitsleistung bei der Polizei gezahlt hatte, wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Ford und BMW mit Totalschaden

Der 31-Jährige und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt, der Mann im BMW erlitt leichte Verletzungen. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, am Ford und am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Damit nicht genug: Weil Betriebsstoffe am Unfallort ausgelaufen sind, mussten die Einsatzkräfte rund 40 Meter Erdreich ausheben.

Den Ford-Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen – unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.