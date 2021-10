Polizeieinsatz: Nackter Mann brüllt von Baum und wirft mit Ästen

Der 22-Jährige war splitternackt auf einen Baum geklettert und hatte herumgeschrien. Durch die Überzeugungsarbeit der Polizei verließ er selbständig seinen luftigen Sitz.

Ludwigsvorstadt - Nackt und laut brüllend saß ein Mann am Freitagabend (1. Oktober) auf einem Baum am St.-Pauls-Platz, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Gegen 19.15 Uhr soll der 22-Jährige unbekleidet seinen luftigen Sitz bezogen und von dort aus Passanten mit Ästen beworfen haben. Was genau er dabei lauthals rief, konnten Zeugen nicht verstehen. Sie alarmierten den Notruf.

22-Jähriger brüllt nackt von Baum

Einige Polizisten konnten den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, dann auch davon überzeugen, wieder vom Baum herunterzuklettern. Allerdings verhielt er sich weiterhin "sehr aggressiv und aufgeregt", so die Beamten weiter.

Er wurde wegen der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses angezeigt und kurzzeitig festgesetzt. Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.