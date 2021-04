Polizeibekannter Mann (19) belästigt Frau sexuell

Am Sonntagabend hat ein 19-Jähriger eine Frau in der Altstadt sexuell belästigt. Die Polizei hat ihn in Gewahrsam genommen, da er stark alkoholisiert und aggressiv war.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in der Altstadt. (Symbolbild)

Altstadt-Lehel - Ein 19-Jähriger aus Dachau hat am Sonntagabend eine Frau in der Altstadt sexuell belästigt. Die Polizei hat den alkoholisierten Mann daraufhin nach eigenen Angaben in Gewahrsam genommen, weil er sich aggressiv verhielt.

Die Polizei kannte den Täter bereits

Wie die Polizei berichtet, rief am Sonntag gegen 21.50 Uhr eine Frau bei der Polizei an, um zu melden, dass ihre Freundin von einem ihr unbekannten Mann sowohl am Gesäß als auch zwischen den Beinen angefasst wurde. Der Tatverdächtige konnte im Zuge einer Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er ist der Polizei aufgrund von Körperverletzungs-Delikten bereits bekannt. Er verhielt sich aggressiv und hatte einen Alkoholwert von 1,3 Promille, weswegen er in Gewahrsam genommen wurde. Der Mann sieht sich mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung konfrontiert, das Kommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen.