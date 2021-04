Brennende Container in Hasenbergl und Moosach: Wer zündelte am Wochenende in München?

Die Feuerwehr hat am Wochenende brennende Container und Mülltonnen in zwei Stadtteilen gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, in welchem Zusammenhang die Feuer stehen.

12. April 2021 - 14:05 Uhr | AZ

Die Münchner Feuerwehr musste sowohl am Sonntagmorgen als auch in der nacht auf Montag brennende Container löschen. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Feldmoching-Hasenbergl/Moosach- Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte ein Mülltonnenhaus in der Winterweinstraße angezündet und in der Nacht auf Sonntag Container am Glogauer Platz. Die Polizei hat die Prüfung eines Zusammenhangs der beiden Brandstiftungen aufgenommen. Brennende Container in zwei Stadtteilen Am Sonntagmorgen hatte ein 27-jähriger Münchner gegen 06.20 Uhr vier brennende Mülltonnen im Hasenbergl entdeckt, nach eigenen Angaben noch zwei nicht in Brand stehende Tonnen vom Feuer weggeschoben und die Feuerwehr verständigt. Das Mülltonnenhaus wurde schwer beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. In Moosach gab es ebenfalls einen Fall von Brandstiftung: Hier wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr zwei brennende Müllcontainer und ein Kleidercontainer aufgefunden. Zwei Atemschutztrupps löschten das Feuer. Lesen Sie auch Verstoß bei Corona-Demos: Karl Hilz muss 10.000 Euro zahlen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Das Kommissariat 13, zuständig für Brand und Umweltdelikte, hat die Ermittlungen übernommen und überprüft einen Zusammenhang der beiden Taten. Zeugen werden dazu aufgerufen, sich beim Polizeipräsidium unter der Telefonnummer 089/2910-0 zu melden.