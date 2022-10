Pasing: Spanner filmt Frau in Umkleidekabine

Am Donnerstagabend wurde im Pasinger Westbad eine Frau in der Umkleidekabine gefilmt. Der mutmaßliche Sittenstrolch konnte kurz darauf festgenommen werden.

Pasing - Spanner-Alarm in Pasing. Am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, befand sich eine 33-jährige Münchnerin in einer Umkleidekabine im Westbad.

Frau in Umkleidekabine heimlich mit Smartphone gefilmt

Wie die Polizei berichtet, stellte die Frau fest, dass ein ihr unbekannter Mann mit seinem Smartphone unter der Kabinentrennwand hindurch heimlich Filmaufnahmen von ihr machte.

Sofort machte die Frau das Personal des Schwimmbads auf diese Situation aufmerksam. Mithilfe eines Polizeibeamten, der sich zu diesem Zeitpunkt privat im Hallenbad aufhielt, konnte der Tatverdächtige kurz darauf festgenommen werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nach dem der mutmaßliche Sittenstrolch von der Polizei erkennungsdienstlich erfasst wurde, durfte er die Wache wieder verlassen. Das Mobiltelefon des Mannes wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernommen.