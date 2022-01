Pasing: Mit Fake-Impfpass in der Apotheke - Mann will sich Zertifikat ergaunern

Mit einem gefälschten Impfausweis wollte sich ein Mann in einer Pasinger Apotheke ein digitales Impfzertifikat holen. Der Schwindel flog auf, am Ende wurde er angezeigt.

Pasing - Am Montagvormittag hat ein 30-jähriger Münchner versucht, mit einem gefälschten Impfpass ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Für sein Vorhaben ging er in eine Apotheke in der Nähe des Pasinger S-Bahnhofs.

Die Mitarbeiterin der Apotheke bemerkte die Fälschung jedoch und wies den 30-Jährigen daraufhin ab. Der wurde sauer, reagierte aggressiv und verließ die Apotheke anschließend. Die Angestellte verständigte die Polizei und schilderte den Vorfall.

Polizisten finden Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion konnten den 30-Jährigen wenig später in seiner Wohnung antreffen und wegen des Betrugsversuchs anzeigen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung war auch ein Angehöriger (30) des Mannes anwesend, bei dem die Beamten Drogen finden und sicherstellen konnten. Auch er wurde angezeigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder entlassen, die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.