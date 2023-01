Pasing: Drei Schläger gefasst – Verbindung zu anderen Überfällen?

Die Verdächtigen sollen zwei Jugendliche ausgeraubt haben. Die Polizei prüft, ob eine Verbindung zu anderen Taten im Bereich des Bahnhofs besteht.

Pasing - Der jüngste Überfall am Pasinger Bahnhof auf zwei Jugendliche am Dienstagabend hat Parallelen zu anderen Taten, die über den Jahreswechsel verübt wurden.

Täter fordern Geld, Handys, Kopfhörer und Schuhe

Ein 16-jähriger Schüler und ein Freund (22) trafen gegen 22.40 Uhr am Pasinger Bahnhof vier junge Männer, die sich dort die Zeit vertrieben. Sie beschlossen, zu einer nahe gelegenen Esso-Tankstelle zu gehen, um dort Tabak zu kaufen.

Unmittelbar danach zog einer der Männer, ein 20-Jähriger aus Pasing, ein Messer. Er bedrohte die Opfer und forderte Geld sowie deren Handys und Kopfhörer. Eines musste seine Nike-Sportschuhe ausziehen und den Tätern übergeben. Danach rannte das Quartett weg.

Drei der vier Verdächtigen wurden festgenommen

Der Schüler und sein Begleiter informierten die Polizei. Sie konnten den Beamten sogar sagen, wie die Verdächtigen heißen. Der 20-Jährige wurde noch in der Nacht auf Mittwoch in der Nähe seiner Wohnung in Pasing festgenommen, ebenso der 18-Jährige aus Neuhadern. Der dritte Verdächtige wurde von Polizisten am Bahnhof in Fürstenfeldbruck erwischt.

Täter sind keine Unbekannten

Der vierte gesuchte Mann ist noch flüchtig, die Fahndung nach ihm läuft, sagte Polizeisprecher Werner Kraus am Mittwoch. Seine Freunde wollten den Namen des Gesuchten bisher nicht verraten.

Die drei festgenommenen mutmaßlichen Täter sind keine Unbekannten bei der Polizei. Der 20-Jährige hat mehr als zehn Einträge u. a. wegen Körperverletzung und Bedrohung. Gegen den 17-Jährigen wurde bereits wegen Raubes ermittelt. Der 18-Jährige ist dagegen in der Vergangenheit lediglich wegen Rauschgiftdelikten aufgefallen.

Ermittlungen wegen Raub

Die beiden jüngeren Tatverdächtigen wurden inzwischen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der 20-Jährige, der bei dem Überfall mit einem Messer drohte, soll spätestens am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der muss entscheiden, ob gegen den Pasinger Haftbefehl ergeht und er in U-Haft in die JVA Stadelheim kommt. Gegen alle drei wird wegen gemeinschaftlich begangenen Raubes ermittelt.

Mehrere Überfälle in den letzten Tagen

Das Kommissariat K 21, zuständig für Raubdelikte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. "Es wird geprüft, ob die Verdächtigen für weitere Straftaten in Frage kommen", sagt Werner Kraus. In den vergangenen Tagen waren im Umfeld des Pasinger Bahnhofs mehrere brutale Überfälle verübt worden (AZ berichtete).

Zwei weitere Überfalle auf Jugendliche und Körperverletzung

Am vergangenen Montag wurden gegen 23.10 Uhr zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche in der Nähe eines Fitnessstudios unweit des Pasinger Bahnhofs ausgeraubt. Die Täter nahmen Geld und Handys der Opfer mit.

Zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren an Silvester gegen 18 Uhr am Bahnhof Pasing von einer Gruppe junger Männer attackiert worden. Ein Täter bedrohte sie mit einem Messer. Er und die anderen hatten es auf Feuerwerksraketen abgesehen, die die Opfer dabei hatten.

Die selben Täter sollen am gleichen Abend in der Toilette des Bahnhofs einen 52-Jährigen zusammengeschlagen und getreten haben. Das Opfer kam mit Gesichtsverletzungen und einer Fraktur des Nasenbeins ins Krankenhaus.

Bereits am 8. Dezember hatten zwei Unbekannte einen 18-Jährigen am Pasinger Bahnhof verprügelt und ausgeraubt.