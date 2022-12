Ostbahnhof: Frau (64) bricht am Bahnsteig zusammen und stirbt

Die Bundespolizei versuchte, die Obergiesingerin wiederzubeleben. Doch für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Obergiesingerin starb an einem Bahnsteig am Ostbahnhof. (Symbolbild)

Berg am Laim - Trotz Reanimation der Bundespolizei ist eine 64-Jährige am Sonntagnachmittag am Ostbahnhof gestorben.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, brach die Frau gegen 14.45 Uhr am Bahnsteig ohne Fremdeinwirkung zusammen und wies keine Vitalfunktionen mehr auf. Alarmierte Bundespolizisten sowie später hinzugekommene Rettungssanitäter versuchten, die Obergiesingerin wiederzubeleben – leider ohne Erfolg.

Ostbahnhof: 64-Jährige kann nicht mehr gerettet werden

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 64-Jährigen feststellen. "Aufgrund des hohen Personenaufkommens war der Vorfall sehr öffentlichkeitswirksam", so die Bundespolizei in ihrer Mitteilung.

Wegen Gleissperrungen aufgrund des Notfalls kam es zu erheblichen Auswirkungen im Bahnbetrieb.