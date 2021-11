Ostbahnhof: Betrunkener rastet in DB-Reisenzentrum aus

Der Tourist aus Finnland hat zwei Promille im Blut und pöbelt Bundespolizisten an.

Berg am Laim - Mitarbeiter des DB-Reisezentrums am Ostbahnhof riefen am Donnerstagnachmittag die Bundespolizei zu Hilfe. Ein 54-jähriger Tourist aus Finnland randaliere und werfe mit Sachen um sich.

Als wenig später eine Streife im Reisezentrum eintraf, war der 54-Jährige noch immer am Toben. Er schrie und beschimpfte die Bundespolizisten. Als die Beamten ihn zur Wache brachten, wehrte er sich. Mehrfach ließ er sich theatralisch zu Boden sinken, weswegen ihm zum Transport Handfesseln angelegt wurden.

Auf der Dienststelle beschimpfte er die Polizisten rassistisch und drohte ihnen. "Warum der Finne so austickte", so Bundespolizeisprecher Wolfgang Hauner, "konnte nicht in Erfahrung gebracht werden." Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille.