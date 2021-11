Bogenhausen: 18-Jähriger sticht Dealer mehrmals in den Rücken

Weil er sich bei einem vergangenen Drogendeal betrogen fühlte, hat ein 18-jährige Münchner seinen gleichaltrigen Dealer mit einem Messer attackiert.

In Bogenhausen kam es zu einer Messerstecherei zwischen einem Dealer und seinem seiner Kunden. (Symbolbild)

Bogenhausen – Am Donnerstagvormittag ist in Bogenhausen ein Streit zwischen zwei 18-jährigen Münchnern eskaliert. Wie die Polizei berichtet, suchte der 18-Jährige, gegen 11.20 Uhr, seinen Dealer in dessen Wohnung auf, weil er sich bei einem vergangenen Deal mit Betäubungsmittel betrogen fühlte.

Vor Ort versuchte er sich zunächst Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, indem er gegenüber einer Bewohnerin vorgab, der Postbote zu sein, später gab er an, Polizist zu sein.

Auf der Flucht mehrmals in den Rücken gestochen

Der zweite, der dealende 18-Jährige, der sich in der Wohnung befand, wurde auf diese Szenerie aufmerksam, rannte an seiner Mitbewohnerin und den vor der Tür stehenden Jugendlichen vorbei und ergriff die Flucht.

Der Besucher nahm sofort die Verfolgung auf und stach seinem Gegenüber, als er ihn schließlich eingeholt hatte, mehrmals mit einem Messer in den Rücken und flüchtete anschließend vom Tatort.

Der verletzte 18-Jährige konnte sich selbständig in ein Krankenhaus begeben. Seine Stichverletzungen werden laut Polizei als nicht lebensgefährlich eingestuft, dennoch bleibt der junge Mann zur stationären Behandlung vorerst in der Klinik.

Der flüchtige Tatverdächtige konnte von der Polizei identifiziert und wenige Stunden später von Beamten der Polizeiinspektion 44 in Moosach in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden.

Der messerstechende 18-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.