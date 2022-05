Olympiapark: Alte S-Bahn-Trasse soll wieder zugänglich gemacht werden

Seit Jahrzehnten war sie sich selbst überlassen: Die alte S-Bahn-Trasse am Nordwestrand des Olympiaparks. Jetzt soll sie aufgewertet und zugänglich gemacht werden.

Der alte S-Bahnhof Olympiark: Man kann sagen, was man will, pittoresk ist er ja schon.

Moosach - Die alte S-Bahn-Trasse zwischen OEZ und Olympiapark, die seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb ist und sich selbst überlassen wurde, soll jetzt aufgewertet werden. Das hat der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats beschlossen.

Durchgängig Fuß- und Radwege

Die Nord-Süd-Grünverbindung soll durchgängig mit Fuß- und Radwegen bestückt werden, konkret zwischen Biedersteiner Kanal/Sapporobogen im Süden und den Grünflächen im Norden, einschließlich der Dreiseenplatte. Dazu sollen auch die Querverbindungen zwischen dem Olympiapark und den anliegenden Vierteln verbessert werden.

Der nagelneue S-Bahnhof Olympiastadion (Oberwiesenfeld) bei der Eröffnung 1972. © imago images/Heinz Gebhardt

Die Stadt schreibt von "neuen Erholungsflächen" und einer "Biotopvernetzung". Die ehemaligen Bahnbrücken über die Triebstraße und den Georg-Brauchle-Ring sollen für Fußgänger und Radfahrer instandgesetzt und ertüchtigt werden.

Alter S-Bahnhof unter Denkmalschutz

Der S-Bahnhof Oberwiesenfeld, der für die Olympischen Spiele 1972 gebaut wurde, steht unter Denkmalschutz. Was damit im Zug der neuen Planung konkret passiert, ist noch nicht klar. In der Vorlage zur gesamten Planung ist aber die Rede davon, dass der Erhalt, die Sanierung und eine neue Nutzung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes ein Planungsziel sei. Mit dem geänderten Flächennutzungsplan hat der Stadtrats-Ausschuss die Grundlage für all diese neuen Pläne geschaffen.