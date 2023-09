Oldtimer brennt in Milbertshofen: Aufmerksamer Autofahrer verhindert Schlimmeres

Am Donnerstagabend hat ein BMW-Oldtimer in Milbertshofen plötzlich gebrannt. Durch einen aufmerksamen Autofahrer und die Münchner Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Milbertshofen-Am Hart - In der Schleißheimer Straße in Milbertshofen hat am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr ein BMW-Cabrio gebrannt. Ein anderer Autofahrer versuchte das Feuer an dem Oldtimer zu löschen, heißt es in einem Pressebericht der Feuerwehr.

Oldtimer brennt in Milbertshofen, Autofahrer löscht

Nach einer längeren Standzeit war der Besitzer mit seinem Fahrzeugklassiker auf dem Weg in eine Autowerkstatt. Kurz vor der Kreuzung Moosacher Straße bemerkte er, dass Flammen und Rauch aus dem Motorraum traten.

Ein weiterer Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam und holte geistesgegenwärtig einen Feuerlöscher aus einem nahegelegenen Geschäft. Mit diesem gelang es ihm, den Brand weitestgehend einzudämmen.

Brand schnell gestoppt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr wurde alarmiert, die Feuerwehrmänner konnten den Brand dann vollständig löschen. Ausgetretenes Öl und andere Betriebsstoffe konnten ebenfalls direkt beseitigt werden.

Zu dem genauen Ausmaß des Schadens könne man derzeit noch keine Auskünfte geben. Der Verkehr wurde nur kurzzeitig durch den Einsatz eingeschränkt.