Feuerwehreinsatz nach Restaurant-Brand in der Isarvorstadt

Wegen eines Brandes in einem Restaurant, musste am Donnerstagmorgen die Münchner Feuerwehr in die Isarvorstadt ausrücken. Nach anderthalb Stunden waren die Löscharbeiten erfolgreich abgeschlossen.

Ludwigs-/Isarvorstadt - Am Donnerstagmorgen hat es in der Isarvorstadt in einem italienischen Restaurant gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, sei ein Bewohner des Hauses durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam geworden und rief anschließend den Notruf.

Restaurantbrand in der Isarvorstadt: Rauchmelder weckt Bewohner des Hauses

In den frühen Morgenstunden, gegen 04.40 Uhr, wurde der Mann durch das Piepen eines Rauchmelders geweckt. Im Innenhof des vierstöckigen Hauses in der Holzstraße entdeckte er daraufhin Rauch, der aus einem Belüftungsrohr zu kommen schien, und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Feuerwehreinsatz am Donnerstag: Einsatzkräfte müssen Schaufenster zertrümmern

Als die Einsatzkräfte kurz darauf am Brandort eintrafen, wurden sie bereits vom alarmierenden Anwohner auf der Straße empfangen. Schnell zeigte sich, dass sich der Brandherd in einem italienischen Restaurant im Erdgeschoss befand. Ein Atemschutztrupp zertrümmerte die Glasscheibe der Eingangstür, um schnell in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das Feuer im Bereich des Gastraums konnte rasch gelöscht werden. Parallel wurden angrenzende Bereiche kontrolliert und Bewohner in darüberliegenden Stockwerken aufgefordert, die Fenster zu schließen und in ihren Wohnungen zu bleiben.

Gefahr für Menschen bestand zu keinem Zeitpunkt, verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell noch unklar – zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.