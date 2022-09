Ohne Wohnungen geplant: Ein Hochhäuschen am Maßmannpark

Auf sieben Stockwerken soll ein Gebäude mit Einzelhandel und Büros entstehen.

Maxvorstadt - In anderen Großstädten würde man wohl eher nicht von einem Hochhaus sprechen. Doch bei dem Thema haben die Münchner bekanntlich ihren ganz eigenen Zungenschlag. Und eine ganz eigene Sensibilität.

Planungen am Maßmannpark: "Hochpunkt in städtebaulich bedeutsamer Lage"

Also kommt das geplante Büro- und Handelsgebäude an der Dachauer Straße an der Kreuzung zu Sand- und Maßmannstraße mit nur sieben Stockwerken am heutigen Dienstag deshalb in die Stadtgestaltungskommission, weil es sich um einen "Hochpunkt in städtebaulich bedeutsamer Lage" handele.

Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz. Früher war hier die BMW-Niederlassung von Schorsch Meier. Heute sind dort unter anderem Lidl, ein Ihle-Bäcker und ein Fitnessstudio. Die Eigentümer wollen das Gebäude nach Angaben der Stadt abbrechen und selbst neu entwickeln.

Erinnerungen an den Stil der Bauten im Arnulfpark werden wach

Der Entwurf von Bögl Gierer Architekten mit einer Höhe von bis zu 29 Metern würde in der Nachbarschaft, die vom Gebäude der Fachhochschule einerseits und Altbauten andererseits geprägt ist, durchaus auffallen. Er erinnert an den (zurecht oft kritisierten) Stil der Bauten im Arnulfpark entlang der Bahnachse.

In unmittelbarer Nachbarschaft liegt auch das ehemalige Gesundheitsamt, dessen genaue Zukunft auch noch offen ist. Im Mai war das Projekt schon einmal in der Stadtgestaltungskommission diskutiert worden. Kritisch sahen manche – wie so oft – den Hochpunkt.

Planungen am Maßmannpark: Was ist mit Wohnungen?

Und kritisiert wurde, wie ebenfalls oft, auch, dass kein Wohnraum vorgesehen sei. Für diesen Punkt zeigten sich die Planer damals offen. In der Einladung zur anstehenden Sitzung ist aber wieder nur die Rede von einem "gewerblich genutzten Gebäude für Einzelhandel und Büros".