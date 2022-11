Obersendling: Mann schlägt Mitbewohner Schnapsflasche auf den Kopf – Schädel-Hirn-Trauma

Der Grund für die Tat ist noch unklar. Der 40-jährige Tatverdächtige wird am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Obersendling - Am Dienstagabend ist ein 48-Jähriger mit mehreren Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil ihm sein Mitbewohner eine leere Schnapsflasche auf den Kopf geschlagen hatte.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war der 40-jährige Tatverdächtige erheblich alkoholisiert – der Grund für die Tat ist noch unklar.

Obersendling: Mann mit Kopfverletzungen im Krankenhaus

Ein dritter, unbeteiligter Mitbewohner der beiden in einer Unterkunft in Obersendling alarmierte den Notruf. Das Opfer wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Klinik gebracht.

Das Kommissariat 26 für Körperverletzungsdelikte hat die Ermittlungen übernommen. Ein Ermittlungsrichter soll im Laufe des Mittwochs entscheiden, ob der 40-Jährige in U-Haft kommt.