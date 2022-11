Milbertshofen: 20-Jähriger wird nach Party massiv gewürgt

Ein Mann in Jogginghose fällt das Opfer an. Er legt beide Hände um den Hals und drückt zu.

Milbertshofen - Eine mysteriöse Attacke in Milbertshofen beschäftigt seit dem Wochenende die Kripo. Außergewöhnlich ist, dass der Täter versucht hat, sein Opfer mitten auf der Straße zu erwürgen.

Das Opfer, ein 20-jähriger Münchner, kam am frühen Samstagmorgen von einer Party. Gegen 4 Uhr lief er durch die Piccoloministraße. An der Ecke zur Schleißheimer Straße schlich sich von hinten der unbekannte Angreifer an.

Opfer erlitt schwere Einblutungen in den Augen

Er riss den Münchner zu Boden, setzte sich auf den Brustkorb und begann, sein Opfer mit beiden Händen zu würgen. Der Unbekannte legte so viel Kraft hinein, dass am Hals des Opfers massive Würgemale zurückblieben, so eine Polizeisprecherin, zudem erlitt der 20-Jährige massive Einblutungen in beiden Augäpfeln.

Täter wird noch gesucht

Als ein weiterer Partygast auf dem Heimweg zufällig den Überfall beobachtete, brüllte er den Angreifer an. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Welches Ziel der Würger verfolgte, ist unklar. Ein Raub wäre möglich, ebenso ein Sexualdelikt. Der Gesuchte ist etwa 35 Jahre alt, hat schulterlange Haare und einen Drei-Tage-Bart.