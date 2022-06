Obersendling: 15-Jähriger will Aggregat in Brand setzen – Festnahme

Zwei aufmerksame Polizisten konnten am Donnerstagmorgen eine Brandstiftung verhindern. Ein 15-Jähriger wollte ein Aggregat in Brand setzen, wurde aber auf frischer Tat erwischt.

Obersendling - Am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, konnten Polizeibeamte auf einer Skateanlage im Südpark einen 15-Jährigen aus München in flagranti dabei erwischen, wie dieser Jugendliche versuchte, ein dort abgestelltes Aggregat an einem Bauwagen in Brand zu setzen.

Schnelles Einschreiten der Polizei verhindert Schlimmeres

Wie die Polizei berichtet, konnten die Beamten durch ihr schnelles Einschreiten eine Brandausbreitung und Sachschaden verhindern. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der tatverdächtige 15-Jährige kurz darauf festgenommen werden.

Er wird am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Den Teenager erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund von versuchter Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat für Jugendkriminalität übernommen.