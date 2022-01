Obermenzing: 72-Jährige getötet - Mordkommission ermittelt

Wer die Frau aus Obermenzing getötet hat sowie das Tatmotiv sind derzeit noch nicht bekannt.

Obermenzing - In Obermenzing ist am Montagnachmittag eine tote Frau in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Notruf gegen 15.15 Uhr alarmiert, weil eine leblose Person in ihrer Wohnung entdeckt wurde. Rettungsdienst und Notarzt konnten nur noch den Tod der 72-Jährigen feststellen.

Obermenzing: Frau durch stumpfe und spitze Gewalt getötet

Aufgrund der Verletzungen ergab sich der Verdacht eines Tötungsdelikts, sodass die Mordkommission des Polizeipräsidiums München verständigt wurde, die nun die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf, -motiv und Täter führt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde die Frau durch stumpfe und spitze Gewalt getötet.