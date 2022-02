Nymphenburger Straße: Münchner (78) bei Unfall schwer verletzt

Ein vollbesetzter Mercedes und ein BMW mit zwei Senioren sind am Samstag in Neuhausen ineinander gekracht. Der 78-jährige BMW-Fahrer musste noch im Auto notversorgt werden.

Die Fahrertür des BMW hatte sich so verkeilt, dass der Verletzte über die Beifahrerseite gerettet werden musste.

Neuhausen-Nymphenburg - Bei einem Auffahrunfall in der Nymphenburger Straße ist am Samstagnachmittag ein 78 Jahre alter Mann schwer verletzt worden, wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte.

Auf Höhe der Blutenburgstraße - Fahrtrichtung stadteinwärts - prallte ein mit einem Ehepaar und zwei Kindern besetzter Mercedes-Kombi auf einen BMW, in dem ein älteres Ehepaar saß.

Unfall in Neuhausen: Bergung über die Beifahrerseite

Die Beifahrerin des BMW konnte das Auto selbständig verlassen. Die Fahrertür hatte sich allerdings durch die Wucht des Aufpralls verzogen und ließ sich nicht mehr öffnen. Der Rettungsdienst versorgte den verletzten Fahrer im Fahrzeug und barg ihn dann über die Beifahrerseite mit Hilfe eines sogenannten Spineboards, das die Wirbelsäule bei möglichen Rückenverletzungen schützt.

Unfallkommando ermittelt

Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Auch seine 74-jährige Frau kam zur Abklärung möglicher Verletzungen in eine Klinik. Die Insassen des Mercedes-Kombi überstanden den Unfall unverletzt. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.