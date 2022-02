Neuhausen: E-Scooter-Fahrer stürzt - schwer verletzt und bewusstlos

Der 26-Jährige ist wohl alkoholisiert gewesen. Er wird stationär im Krankenhaus behandelt.

Neuhausen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Mann mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, meldete sich gegen 0.40 Uhr ein Anrufer beim Notruf und gab an, in der Wilhelm-Hale-Straße einen E-Scooter-Fahrer gesehen zu haben, der nach einem Zusammenprall mit einer Leitplanke gestürzt und dann über die Friedenheimer Brücke weggefahren sei. Der Unbekannte habe sich dabei eine blutige Kopfverletzung zugezogen, so der Mann am Telefon.

Zwei Notrufe wegen E-Scooter-Fahrer in Neuhausen

Polizeistreifen machten sich auf den Weg zum Unfallort, doch von dem E-Scooter-Fahrer fehlte jede Spur.

Gegen 2 Uhr meldete sich erneut jemand beim Notruf und informierte die Polizei über einen gestürzten E-Scooter-Fahrer, der schwer verletzt und bewusstlos sei.

Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Mann um die gleiche Person. Der 26-Jährige ist wohl gestürzt und dann nach Hause gefahren. Dort wurde er bewusstlos.

26-Jähriger wird im Krankenhaus behandelt

Ein Notarzt versorgte den Münchner, er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung festgestellt, weshalb ihm Blut abgenommen wurde.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.