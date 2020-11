Notfall auf Baukran: Arbeiter erleidet Stromschlag in 45 Metern Höhe

Am Mittwoch ist es auf einem Baukran in Ramersdorf zu einem medizinischen Notfall gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ramersdorf - Notfall in 45 Metern Höhe: Am Mittwochmorgen ist es auf einem Baukran in der Rosenheimer Straße zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Angaben der Münchner Feuerwehr wurde bei Wartungsarbeiten an der Elektrik des Krans ein Monteur durch einen Stromschlag verletzt.

Der Arbeiter verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Seine Kollegen, die den Vorfall mitbekommen hatten, alarmierten umgehend Feuerwehr und Notarzt. Auch ein Rettungshubschrauber flog zur Unglücksstelle.

Die Einsatzkräfte kletterten von unten auf den Kran, vom Hubschrauber wurde Rettungspersonal über eine Winde abgeseilt, berichtet die Feuerwehr. Der verletzte Arbeiter wurde zunächst noch auf dem Kran medizinisch versorgt. Später konnte der Verletzte dann selbstständig wieder hinuntersteigen.

Der nächste Kran-Unfall in München

Um gesundheitliche Folgen ausschließen zu können, wurde der verletzte Monteur zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der Zwischenfall in Ramersdorf ist der nächste Kran-Unfall in München. Im Oktober krachte ein Baukran im Arabellapark um. Zwei Bauarbeiter wurden bei dem Unfall schwer verletzt.