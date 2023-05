Neuperlach: Böglwiese soll Interims-Schulzentrum werden

Mit einer Petition möchte ein Münchner die Bebauung einer freien Grünfläche in Perlach verhindern. Unterstützung bekommt er dabei von der ÖDP.

Wegen Neubau: Container auf der Böglwiese?

Das Schulzentrum am Theodor-Heuss-Platz in Neuperlach soll neu gebaut werden, mehr Platz für Schüler bieten und eine größere Turnhalle auch für Veranstaltungen soll es geben.

Damit die Schüler trotz großer Baumaßnahme unterrichtet werden können, sollen Container Platz für die Klassen bieten. Der präferierte Standort für das Interims-Bildungszentrum: die Böglwiese. Das wiederum schmeckt – bis jetzt – rund 1.000 Menschen überhaupt nicht.

"Eines der letzten ursprünglichen Fleckchen"

Besonders dem Physiker und Anwohner Bernhard Helm (60). Er startete am 1. Mai die Petition "Rettet die Böglwiese". Denn die Wiese sei mehr als nur eine große Grünfläche: Treffpunkt für alle Schichten der Gesellschaft, Spielwiese, eine Oase in der Betonwüste – schlicht eine Institution im Viertel. Mittwoch um 15 Uhr hatten bereits 988 Menschen unterschrieben.



"Die Böglwiese ist eines der letzten ursprünglichen Fleckchen, das die Urbanisierung in solch einer Lage überlebt hat", sagt Helm. Deshalb fordert er mit der Petition Oberbürgermeister und Stadtrat auf, die Böglwiese von einer "Gemeinbedarfsfläche" in eine "Grünfläche" umzuwidmen. Unterstützt wird Helms Petition von der ÖDP und der Münchner Liste.

Tobias Ruff, der Fraktionsvorsitzende sagt dazu: "Die Böglwiese ist die letzte schöne Freifläche vor Ort mit eigenem Namen und Tradition. Hier kann man bolzen, hier kommen Menschen zusammen."

Alternative Containerstellplätze

Zur Rettung der Wiese braucht es einen alternativen Containerstellplatz. "Irgendwo müssen die Container hin, das ist uns auch klar", sagt Ruff. Die ÖDP schlägt dafür die Containerplätze der Pfanzeltplatzschule oder die Nutzung des leerstehenden Kindergartens an der Europäischen Schule an der Putzbrunner Straße vor.

Helm hält eine Nutzung der bereits aufgebauten Container an der Grundschule Strehleranger für die günstigste Lösung und die Nutzung des Kindergartens der Europäischen Schule für machbar. Mittwochabend nach Redaktionsschluss fand eine Bürgerversammlung in Perlach statt, zu der Helm einen Antrag zum Erhalt der Böglwiese stellte, damit der vom Bezirksausschuss an den Stadtrat herangetragen wird.

Wie realistisch bewertet Stadtrat Ruff, dass die Böglwiese im Flächennutzungsplan zur Grünfläche umgewidmet werden könnte? "Da bin ich leider pessimistisch. Trotzdem versuchen wir, uns für den Erhalt der Wiese einzusetzen", sagt der Stadtrat.