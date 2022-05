Neuperlach: 16-Jähriger droht mit Gewalt an Schule – Polizei nimmt ihn fest

Ein 16-Jähriger bedroht seine Mitschüler so sehr, dass ihn nachts Beamte aus der Wohnung holen.

Neuperlach - Am späten Mittwochabend hat sich die Lehrkraft einer Schule im Münchner Süden dazu entschlossen, den Polizei-Notruf zu wählen. Was der Lehrer in einem Messenger-Chat gelesen und von anderen Schülern gehört hatte, reichte aus, um alarmiert zu sein.

Einer der Schüler (16) hatte für den ganzen Donnerstag so glaubwürdig mit Gewalt an seiner Schule gedroht, dass Schüler und Lehrer – zumal mitten in der Prüfungszeit – Angst bekamen. Womit genau der Jugendliche gedroht hatte, wollte die Polizei vorerst nicht sagen.

Neuperlach: Polizei durchsucht elterliche Wohnung

Auch die Polizei fand die Informationen der Lehrkraft so glaubwürdig, dass sie begann, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft einen Einsatz zu planen – nach dem Motto: Sicher ist sicher. Der Schüler, wohnhaft in Neuperlach, bekam noch in der Nacht auf Donnerstag Besuch von bewaffneten Beamten.

Um 1.15 Uhr holten sie den 16-Jährigen aus dem Bett. Gegenwehr leistete er offenbar nicht. Einen Durchsuchungsbeschluss hatte die Polizei ebenfalls dabei. Gesucht wurde unter anderem nach Waffen. Gefunden wurden jedoch keine. Und: Der 16-Jährige war bisher nicht polizeibekannt.

Schüler wird Ermittlungsrichter vorgeführt

Die Beamten nahmen ihn fest. Seine Datenträger wurden sichergestellt. Der 16-Jährige wurde wegen der Eindeutigkeit seiner Drohungen im Laufe des Donnerstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt.