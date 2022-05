Warf Gegenstände vom Balkon: Polizist tasert 47-jährigen Münchner

Die Polizei hat einen 47-jährigen Mann festgenommen, der zuvor mehrere Haushaltsgegenstände vom Balkon seiner Wohnung geworfen hatte. Bei der Festnahme nutzten die Einsatzkräfte einen Taser.

Milbertshofen - Laut Polizei befand er sich in einer "augenscheinlichen emotionalen Ausnahmesituation": Am Mittwochen haben Beamte einen 47-Jährigen festgenommen, der mehrere Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung geworfen hatte.

Anwohner in der Milbertshofener Straße hatten am Morgen den Notruf alarmiert und die Polizei über eine randalierende Person in der darunterliegenden Wohnung informiert.

Die Beamten machten sich auf den Weg, vor Ort wollte sich der Bewohner aber nicht auf Gespräche mit der Polizei einlassen. Stattdessen begann er damit, Hausrat von seinem Balkon zu werfen.

Nach Festnahme: Bewohner kommt ins Krankenhaus

Die Beamten vor Ort zogen weitere Einsatzkräfte hinzu und verschafften sich Zugang zur Wohnung. Der 47-Jährige griff daraufhin nach einer Glasflasche, die er mutmaßlich auf die Einsatzkräfte werfen wollte. Die Polizisten nutzten in der Folge ihren Taser, um den Mann zu stoppen. Nach der Festnahme kam kam er ins Krankenhaus.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.