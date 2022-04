Neuhausen: Radler (74) verstirbt nach Unfall an Vorerkrankung

Ein 74-Jähriger, der vor kurzem in einen Radunfall verwickelt war, ist im Klinikum an seinen Vorerkrankungen verstorben.

Der Mann war von seinem Radl gestürzt, verstarb aber nicht an den Folgen des Unfalls. (Symbolbild)

Neuhausen - Ein 74-Jähriger, der infolge einer vorbestehenden Erkrankung einen Fahrradunfall hatte und seither in einer Münchner Klinik untergebracht war, ist nun seiner Vorerkrankung erlegen.

Bereits Mitte März – am Donnerstag (17.03.) gegen 14.30 Uhr – befuhr der Münchner mit einem E-Bike den Radweg der Wendl-Dietrich-Straße, als er plötzlich bewusstlos wurde und stürzte.

Neuhausen: Leichte Verletzungen durch den Sturz

Durch den Sturz wurde der Mann nur leicht verletzt. Allerdings stellte der Notarzt fehlende Vitalfunktionen aufgrund einer anderen Erkrankung fest und leitete an der Unfallstelle eine Reanimation ein.

Er kam auf die Intensivstation eines Münchner Klinikums, wo er am Freitag in den frühen Morgenstunden verstorben ist, wie die Polizei am Sonntag meldet.