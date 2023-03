Neuhausen: Mutmaßlicher Reichsbürger (55) hortet Handgranaten und Waffen

Armbrust, Messer, Handgranaten: In einer Münchner Wohnung entdeckt die Polizei ein umfassendes Waffenarsenal. Zuvor hetzte der Bewohner mit Reichsbürger-nahen Parolen im Netz.

Ein großes Waffenarsenal hat die Polizei bei einem mutmaßlichen Reichsbürger in Neuhausen gefunden. (Symbolbild)

Neuhausen – Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Neuhausen haben Ermittler am Donnerstag ein riesiges Waffenarsenal gefunden, unter anderem drei funktionsfähige Handgranaten. Der 55-jährige Bewohner steht in Verdacht, der Reichsbürgerszene anzugehören.

Tausende Schuss scharfe Munition

Das haben die Generalstaatsanwaltschaft München, die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) und das Polizeipräsidium München am Freitag in einer koordinierten Stellungnahme bekanntgegeben.

Der 55-Jährige hatte offenbar diverse Messer, mehrere Schlagstöcke, eine Armbrust, eine scharfe halbautomatische Pistole, ein Griffstück mit Abzugseinrichtung für eine Kurzwaffe sowie mehrere tausend Stück scharfe Munition gehortet, die die Polizei in seiner Wohnung sicherstellte.

Hassrede und Lob für Polizistenmord auf Twitter

Der mutmaßliche Reichsbürger war zunächst wegen Hassrede ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten: Der Tatverdacht gegen ihn lautet Billigung von Straftaten und Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener. Kurz nach den Polizistenmorden von Kusel soll er in einem Twitter-Post mit einer Fotomontage die Morde gutgeheißen und gleichzeitig das Ansehen der getöteten Polizisten verunglimpft haben.

Gegen ihn wird nun darüber hinaus noch wegen mehrfachen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Waffengesetz ermittelt.

Der 55-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.