Neuhausen: Fahrer von Auto eingeklemmt – 59-Jähriger schwer verletzt

Die Feuerwehr hat den Mann befreit. Der Sachschaden beträgt mehr als zehntausend Euro.

Neuhausen - Schwerer Unfall am Mittwochmittag in Neuhausen: Wie Polizei und Feuerwehr berichten, stieg ein 59-Jähriger auf der Rampe zur Tiefgarage eines Mietshauses in der Lazarettstraße aus seinem VW Golf aus. Dabei vergaß der Mann, die Handbremse anzuziehen.

Neuhausen: Feuerwehr befreit eingeklemmten Münchner

Das Auto rollte los, der Münchner versuchte, es aufzuhalten. Dabei geriet er zwischen die geöffnete Fahrzeugtür und Innenraum. Erst an der Garagenwand kam der VW schließlich zum Stehen. Der Fahrer war mit seinem linken Bein und seinem Hals zwischen Fahrzeugtür und Karosserie eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den verletzten 59-Jährigen. Er wurde vom Notarzt mit einer Rippenfraktur, Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht.

Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro

Den Sachschaden am Auto und am Rolltor schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.