Neues Quartier am Helene-Wessel-Bogen: Grüne Lunge für 15.000 Menschen

Auf dem Areal der ehemaligen Bayernkaserne gibt es noch viel zu tun, bis 2030 sollen hier rund 15.000 Menschen leben. Die erste Grünanlage macht Lust auf mehr.

Der Spielplatz in der neu eröffneten Grünanlage am Helene-Wessel-Bogen.

Im Münchner Norden entsteht ein neues Stadtquartier mit rund 5500 Wohnungen für bis zu 15.000 Menschen: Jetzt hat die Stadt die erste Grünanlage in Neufreimann freigegeben.

Neue Grünanlage am Helene-Wessel-Bogen eröffnet

In den kommenden Jahren soll es auf dem Areal der ehemaligen Bayernkaserne unter anderem zwei Schulstandorte, Kindertagesstätten und Sportanlagen geben. Das Baureferat – Bereich Gartenbau – eröffnete am Helene-Wessel-Bogen die erste Grünanlage.

"Garant für ein nachhaltiges und lebenswertes Miteinander"

"Vielfältige und attraktive Grün-, Frei- und Platzflächen, die wir in Neufreimann sukzessive errichten, sind ein Garant für ein nachhaltiges und lebenswertes Miteinander", sagte Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer. Auf rund 34.000 Quadratmetern sei "ein lebendiger Ort" für die ersten Bewohner des neuen Siedlungsgebiets entstanden, "aber auch ein grüner Ort mit fast 250 neuen Bäumen".

Die neue Grünanlage soll allen Altersgruppen Raum und vielfältige Möglichkeiten für Aktivität und Erholung bieten. Es gibt einen Bolzplatz, Streetball-Flächen, Tischtennisplatten und einen Jugendunterstand. Zudem locken neu angelegte Spiel- und Liegewiesen, wobei größere Bereiche zum Schutz des jungen Rasens vorübergehend abgegrenzt sind.

Wildbienenhabitate und barrierefreie WC-Anlage mit Trinkwasserbrunnen

Größere Kinder erwartet ein abwechslungsreicher Spielplatz mit hohen Klettertürmen, Rutschen, Drehscheiben und Hängematten. Der inklusive Wasserspielplatz lädt die Kleinen zum Plantschen und Matschen an heißen Sommertagen ein.

Artenreiche Wiesen, Stauden- und Grasflächen sowie Wildbienenhabitate sollen die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt fördern, und am südwestlichen Zugang entsteht eine barrierefreie WC-Anlage mit Trinkwasserbrunnen.

Das Baureferat hat ein Drittel der Grünfläche am Helene-Wessel-Bogen errichtet, den anderen Teil der Erschließungsträger, die Firma Sedlmayr AG. Die Gesamtplanung wurde gemeinsam erarbeitet und mit dem Bezirksausschuss Schwabing-Freimann abgestimmt. Bei der Entwicklung der weiteren Grünflächen können auch die Bewohner des neuen Stadtquartiers ihre Ideen und Wünsche einbringen.