Neuer Turm im Münchner Werksviertel: Ein Blickfang mit Weitblick

Im Werksviertel hat ein neuer Turm eröffnet. Mit Restaurant, Terrasse und kletternden Nachbarn.

Vorne sieht man: Im Werksviertel wird noch gewerkelt. Aber gleich hinter den Gleisen am Ostbahnhof kann man vom neuen Werk 4 Frauenkirche (links), Olympiaturm (Mitte) und mehr sehen.

Berg am Laim - Man sucht es vergeblich, das Werk 4 im Werksviertel am Ostbahnhof. Während Werk 1 oder Werk 3 weit sichtbar auf der jeweiligen Fassade prangt, ist Werk 4 - das am Donnerstag offiziell eröffnet wurde - wohl nur auf den Quartiersplänen zu lesen.

"Adina-Hotel": Das höchste Hotel Münchens

"Adina-Hotel" steht stattdessen auf dem 86 Meter hohen, schwarz-silbernen Gebäude, das nicht nur das Umadum-Riesenrad überragt, sondern von weitem für jeden sichtbar ist, der auf der Salzburger Autobahn gen München fährt.

Nach oben hin kreativ: das Werk 4 am Ostbahnhof. © Daniel von Loeper

Es ist das höchste Hotel der Stadt und über den ehemaligen Pfanni-Kartoffelflocken-Silos gebaut. Die sind bis zu 30 Meter hoch, heißen Heavens Gate und sind jetzt ein Paradies für Kletter- und Boulder-Fans.

Carl Geisel vorm Adina Hotel. © Daniel von Loeper

Schon 1998 wurde dies von der IG Klettern M&S eröffnet, ein Verein, der sich besonders im Bereich Inklusion engagiert. Nach einer Generalsanierung und Erweiterung sind 2021 weitere 4.500 Quadratmeter Kletter- und Boulderflächen sowie eine 19 Meter hohe Kletterwand im Außenbereich - gestaltet vom Graffitikünstler Loomit - hinzugekommen.

Werk 4: Weiterer Baustein zur urbanen Mischung

Das Hotel der australischen Adina-Gruppe darüber bietet den Gästen 234 Studios und Appartements.

Im Fitzroy-Restaurant gibt's Spezialitäten aus der südlichen Hemisphäre - "Mod Oz Cuisine" genannt - und einen sensationellen Blick über die Dächer der Stadt. Als jüngster Siedler ist im Werk 4 das bei jungen Rucksack-Touristen beliebte Wombats-Hostel eingezogen.

Jetzt muss es nur noch warm werden: die Dachterrasse im 15. Stock. © Daniel von Loeper

Im Viertel um das Werk 4 soll vor allem Kunst und Kultur einen besonderen Stellenwert bekommen. So sieht man schon jetzt an vielen Ecken Maler mit ihren Staffeleien. Mit dem Werk 4 ist somit ein weiterer Baustein zur urbanen Mischung auf dem ehemaligen Pfanni-Gelände gelegt.