Mit Inline-Skates durch München: Blade-Night kommt zurück

Am Montag findet in München seit Beginn der Pandemie erstmals wieder die Blade-Night statt. Über 5.000 Teilnehmer werden erwartet.

München - Sie sehen aus wie Stiefel mit Rollen, funktionieren wie Schlittschuhe, nur ohne Eis und lassen einen durch die Straßen gleiten. Die Rede ist von Inline Skates!

Vom Westend nach Moosach bei Nacht

Nach zwei Jahren Pause können sie wieder aus dem Keller geholt werden, denn am kommenden Montag (09. Mai) findet in München die erste Blade-Night des Jahres statt. Ab 19 Uhr wird am Bavariapark ein buntes Programm geboten und es gibt, wenn nötig, einen Inline-Skates-Verleih, bevor die Teilnehmer dann um 21 Uhr in Richtung Moosach starten.

Veranstalter und Vorsitzender des Vereins SV SkateMunich!, Christian Reith, erwartet dazu bis zu 5.000 Teilnehmer. Der Verein hatte 2019 die Veranstaltung übernommen, nachdem sich GreenCity zurückgezogen hatte.

Die Veranstaltung am Montag bildet den Auftakt für insgesamt 14 Blade-Nights bis September, auf vier verschiedenen Routen.

