Neue Terrasse am Café Kosmos: Ein Biergarten auf der Duplexgarage

Die Bar an der Dachauer Straße hat jetzt eine besondere Freischankfläche.

Maxvorstadt - Corona macht erfinderisch. Schon eine ganze Weile haben die Betreiber des Café Kosmos Andi Rehm und Florian Schönhofer an einem Konzept getüftelt, ihre Gäste auch im Freien bewirten zu können.

Im letzten Jahr hatten sie einen Schanigarten mitten in einer Baustelle. Die ist jetzt weg. Da kam ihnen die Idee, ein paar Duplexgaragen im Innenhof zu bebauen und mit einer Bar auszustatten.

Café Kosmos mit neuem Hoch-Biergarten

"Uns schwebte eine Art Biergarten vor, der in die Höhe gebaut ist", erzählt Rehm. Kein einfaches Unterfangen: die Statik musste überprüft, behördliche Genehmigungen eingeholt und auch die Nachbarn überzeugt werden.

Aber jetzt ist es soweit und sein Partner Schönhofer ist dankbar: "Ein solches Projekt in so kurzer Zeit umzusetzen geht wirklich nur in München!" Innerhalb von vier Wochen war die Baugenehmigung da und jetzt können es sich die Gäste tagsüber mit Getränken und Kuchen vom Café Kosmos auf dem unkonventionellen Balkon gemütlich machen.

Terrasse für 60 Gäste

Das ist derzeit auch die einzige Möglichkeit für die recht enge Café-Bar, zu öffnen. Denn im Innenbereich können die Mindestabstände nicht eingehalten werden. 60 Menschen finden Platz auf der schönen Terrasse, auf die man auch über das benachbarte Lokal "Bufet - Bier und Wurst" gelangt.

Wenn das Kosmos um 18 Uhr schließt, besorgt man sich dort verschiedene Speisen und Getränke und kann bis 22 Uhr draußen sitzen bleiben.

Café Kosmos, Dachauer Straße 7a, Mo-Sa: 12 bis 22 Uhr, So: 14 bis 22 Uhr