Neue Hochhäuser: Hier baut München fast 100 Meter hoch

Das besondere an den nun beschlossenen Hochhäusern: Sie sollen einer Holz-Hybrid-Bauweise entstehen.

Bogenhausen - München bekommt neue Hochhäuser: An der Richard-Strauss-Straße in Bogenhausen entsteht auf dem ehemaligen Siemens-Areal die neue Zentrale der Bayerischen Versorgungskammer (BVK).

Die beiden Türme – aus einer Holz-Hybrid-Bauwesise – sollen 25 und 16 Geschosse haben und etwa 96 Meter in die Höhe ragen. Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats hat am Mittwoch die Pläne für die drei Bauten, die von David Chipperfield Architekten und Atelier Loidl (beide aus Berlin) entworfen wurden, gebilligt.

Der Durchblick von Westen auf den Denninger Anger. © David Chipperfield Architects / LHM

Niedriger als das Hypo-Hochhaus

Die Gebäude, die flexible und ökonomische Grundrisse erhalten sollen und in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Richard-Strauss-Straße liegen, sind ganz bewusst so konzipiert, "dass sie das benachbarte Hypo-Hochhaus (114 Meter) nicht überragen", so die Stadt. Im Erdgeschoss soll Gastronomie einziehen, in die restlichen Flächen soll nach der Fertigstellung die Bayerische Versorgungskammer einziehen, die bislang am Arabellapark ihre Büros hat.

Ein wesentliches Entwurfselement ist das geplante "Gebäudetor", heißt es von der Stadt. Dieses ermöglicht einen Durchgang ins Grün des dahinterliegenden Denninger Angers.