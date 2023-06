Nach Unwetter in Langwied: Schwerer Ast bringt Camper in Gefahr

Auf einem Campingplatz droht ein 500 Kilogramm schwerer Ast auf die Urlauber zu stürzen.

Langwied - Das Unwetter und die Folgen in München: Am Freitag ist die Münchner Feuerwehr zu einem Campingplatz in der Eschenrieder Straße ausgerückt, wo sie mithilfe ihres Krans einen 500 Kilogramm schweren Ast entfernen musste.

Unfallgefahr durch schweren Ast: Der Feuerwehr-Kran muss ran

Der Platzwart des Campingplatzes in Langwied hatte gegen 11.45 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil ein großer Ast einer Trauerweide auf die darunter campenden Urlauber zu stürzen drohte.

Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass die alarmierte Drehleiter und vorhandene Manpower nicht ausreichten, um den Ast sicher zu entfernen.

Langwied: Schwerer Ast droht auf Camper zu fallen, Feuerwehr löst das Problem

Der Kran der Feuerwehr musste ran. Zwei Feuerwehrler im Korb der Drehleiter sicherten den Ast mit einer Bandschlinge. Langsam wurde der Ast angehoben, sodass er schließlich mit einer Motorsäge abgetrennt werden und der Kranführer den 500 Kilogramm schweren Ast auf einer Freifläche ablegen konnte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Platzwart bemühte sich selbstständig um die Entsorgung.