Nach Unfall: Fußgänger (36) prügelt auf Busfahrer und Polizisten ein

Nach einem Unfall mit einem Linienbus schlägt ein 36-Jähriger den Fahrer ins Gesicht und flüchtet. Als die Polizei den Mann findet und ins Krankenhaus bringt, prügelt er auf einen Polizisten ein.

In Moosach rammte ein Linienbus einen Fußgänger - der wurde, obwohl verletzt, daraufhin sehr rabiat. (Symbolbild)

Moosach - Vier Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger, der sich am Montag zugetragen hatte, wie die Polizei meldet.

Gegen halb fünf Uhr nachmittags fuhr der Bus auf der Triebstraße in Richtung Max-Born-Straße. Vor der Hausnummer 35 trat ein 36-Jähriger auf die Fahrbahn, um die Triebstraße in Richtung Georg-Brauchle-Ring zu überqueren. Der Busfahrer (49) stieg sofort heftig auf die Bremse, konnte dem Fußgänger aber nicht mehr ausweichen.

Zwei Fahrgäste – eine 42-jährige und eine 66-jährige Münchnerin – stürzten im Bus und wurden leicht verletzt.

Der 36-jährige Fußgänger sprang in den Bus und griff den Busfahrer an, schlug ihn mit der Faust ins Gesicht, stieg wieder aus und lief davon.

Polizist im Krankenhaus angegriffen

Passanten riefen die Polizei, die ihn in der Nähe des Unfallortes fanden. Auch er war verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, die 42-jährige Passagierin wurde ebenfalls in ein Klinikum gebracht, die 66-Jährige suchte selbst einen Arzt auf und der Busfahrer benötigte keine medizinische Versorgung.

Im Krankenhaus angekommen, widersetzte sich der 36-Jährige einer Untersuchung zur Abklärung der Unfallfolgen und griff einen Polizeibeamten an. Der Polizist wurde durch die Attacke verletzt und war danach nicht mehr dienstfähig,

Mehrere Anzeigen für den Fußgänger

Den 36-Jährigen erwarten gleich mehrere Anzeigen: wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen des Unfalls, wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den Busfahrer, sowie wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf den Polizisten. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Linienbus wurde beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Landshuter Allee wurde teilgesperrt, es kam für etwa eineinhalb Stunden zu Stau.