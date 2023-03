Nach Sanierung: Stadtbibliothek Schwabing erstrahlt in neuem Glanz

Monatelang war die Stadtbibliothek Schwabing wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Umso größer ist die Freude über die Wiedereröffnung.

Schwabing - Es ist noch einige Minuten hin bis zur Eröffnung, aber vor der Tür hat sich bereits eine Menschentraube gebildet, groß genug, um den Bürgersteig fast vollständig zu blockieren. Ein neuer angesagter Club? Verkaufsstart des neuen iPhones? Nein: Wiedereröffnung der Stadtbibliothek Schwabing.

Vier Monate war die Bibliothek an der Hohenzollernstr. 16 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, zwei Monate länger als ursprünglich geplant. Ganz schön lang, finden hier viele. "Wenn man Kinderbücher ausgeliehen hat und die regelmäßig vorliest, dann freut man sich schon sehr, wenn man sie nach dieser Zeit mal durch Neue ersetzen kann", sagt eine der Wartenden und lacht. Die Umstehenden pflichten bei.

Bücherrückgabe 24 Stunden am Tag möglich

Dafür hat sich in dieser Zeit aber auch einiges getan: Das Erdgeschoss ist vollständig renoviert worden, mit neuem Fußboden und neuen Möbeln. Ein neuer Raum steht fortan für Veranstaltungen zur Verfügung. Und wer seine Bücher außerhalb der Öffnungszeiten zurückgeben will, der kann das ab jetzt auch spät in der Nacht noch tun: Der Vorraum, in dem das Rückgabegerät steht, lässt sich mit der Bibliothekskarte von nun an 24 Stunden am Tag öffnen.

Anwohnerin Anita Marinc testet das Rückgabegerät, an dem fortan auch nachts Bücher zurückgegeben werden können. © Daniel von Loeper

"Falls man mitten in der Nacht aufwacht und das Bedürfnis verspürt, ein Buch zurückzugeben", sagt Anja Schifferdecker und grinst. Die 43-Jährige arbeitet seit 2015 in der Stadtbibliothek Schwabing - und ist merklich stolz auf die Neuerungen. Zum Beispiel auf den neuen Raum, in dem früher die Mitarbeiterküche ihren Platz hatte, und der nun für Veranstaltungen und Lerngruppen zur Verfügung stehen soll.

Bibliothek steht Nutzungsideen aus der Nachbarschaft offen gegenüber

Ob sich dort auch Vereine treffen können, sei zwar bislang unklar, weil viele eigene Veranstaltungen geplant seien, die den Raum in Beschlag nehmen würden. Grundsätzlich stünde die Bibliothek Nutzungsideen aus der Nachbarschaft jedoch offen gegenüber. "Wir gehören zu den wenigen nonkommerziellen Räumen in München", sagt Schifferdecker. "Theoretisch kann man hier den ganzen Tag verbringen, ohne dass man etwas kaufen muss."

Martin Weber (71) ist vor allem froh, dass die Bibliothek nun wieder geöffnet hat. Er kommt häufig her, um Romane auszuleihen und Zeitung zu lesen. © Daniel von Loeper

Knapp 600 Menschen nutzen jeden Tag die Räume der Schwabinger Stadtbibliothek. Um dort zu lesen, zu drucken und zu kopieren, die Tageszeitung durchzuschauen oder einfach abzuschalten. Bei vielen von ihnen kommt die Neugestaltung gut an. "Offener und freundlicher" sei es geworden, findet der 71-jährige Martin Weber, der seit fast zwei Jahrzehnten zu den Besuchern der Bibliothek zählt. Er wohnt in der direkten Nachbarschaft; während der Schließung musste er zum Bücherausleihen immer mit der Tram nach Neuhausen fahren. Die Neueröffnung hat er deshalb sehnlich erwartet. "In den letzten Wochen bin ich oft mit dem Fahrrad vorbeigefahren und habe geschaut, ob der Termin endlich feststeht."

Jetzt, wo es so weit ist, testet er gleich die neuen Sessel. Sein Urteil: Sehr gut!