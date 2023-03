Bezirksausschuss fordert: Stadt soll das Sendlinger Loch kaufen

Die SPD im Sendlinger Bezirksausschuss will das Grundstück an der Alramstraße in Untersendling bezahlbar bebauen.

09. März 2023 - 17:55 Uhr | Felix Müller

Hier gibt es nichts zu sehen: das Sendlinger Loch. © Daniel von Loeper

Sendling - Es ist die vielleicht seltsamste Baulücke der Stadt: Auf dem Rewe-Areal an der Alramstraße in Untersendling klafft seit Jahren ein Loch. Auf Nachfrage der AZ heißt es alle paar Monate, nun werde aber wirklich bald losgebaut. Dann passiert aber weiter: gar nichts. Bezirksausschuss fordert Stadt zum Kauf auf Immerhin: Inzwischen wirbt der Bauträger auf Plakaten darum, sich dort Eigentumswohnungen zu kaufen. Aber wann es denn losgeht? Von M-Concept hieß es kürzlich auf AZ-Nachfrage, es sei aktuell "keine verbindliche Aussage zum Zeitplan möglich". Der Sendlinger Bezirksausschuss (BA) beobachtet das Thema seit langem genau - und mit großer Sorge. Nun wird es dort auch offiziell angegangen. Die örtliche SPD hat beantragt, dass die Stadt das Areal kaufen soll - und der Bezirksausschuss hat zugestimmt. "Rewe-Grundstück in städtische Hand!", heißt es in einer Mitteilung. "Die Luxus-Eigentumswohnungen scheinen sich nicht so gut zu verkaufen wie vom Investor erhofft", heißt es. Sendlinger SPD: "Es muss sich etwas verändern" Im BA sei zuletzt auch von möglichen Schäden an Gebäuden und Vegetation und Vermüllung im Umfeld der Nicht-Baustelle die Rede gewesen. Philipp Fickel von der SPD sagt: "Es macht mich wütend, wie hier mit Grund und Boden umgegangen wird - München braucht keine weiteren Eigentumswohnungen, sondern günstige Mietwohnungen." Der Bezirksausschuss fordert nun die Stadt auf, zu handeln. "Hier muss eine Umplanung stattfinden", sagt Fickel. Die Chefin der BA-SPD, Louisa Pehle, sagt: "Wir brauchen in unserem Viertel städtische Wohnungen und gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten." Durch den Abriss des Rewe an der Stelle und den durch die Baustelle erzwungenen Abbau des Obststandes fehle Nahversorgung. In der Theorie gäbe es große Pläne 128 hochpreisige Eigentumswohnungen mit Concierge-Service bewirbt M-Concept, für Singles, Paare, Familien. In die drei Stockwerke tiefe Baugrube soll die Tiefgarage. Im Erdgeschoss solle auch wieder ein Rewe einziehen. Wenn, ja wenn das Projekt denn tatsächlich jemals umgesetzt werden sollte.