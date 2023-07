Nach Raubüberfall mit Pfefferspray: Münchner Polizei sucht diesen Mann

Er überfiel Ende April ein Geschäft in der Kolosseumstraße und sprühte einer Mitarbeiterin Pfefferspray ins Gesicht. Jetzt sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach ihm.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Baseballkappe, FFP2-Maske, schwarze Steppjacke und eine helle Jeans: So war der Mann gekleidet, der am Abend des 26. April in der Kolosseumstraße in München versucht hatte, ein Geschäft zu überfallen.

Die Münchner Polizei fahndet nun mit einer Reihe von Fotos nach ihm, die Bilder zeigen den Mann bei der Flucht und auch schon vor dem Überfall. Sie stammen offenbar von Überwachungskameras eines Autos, das direkt vor dem Geschäft geparkt war.

Dieser Mann hat Ende April in der Kolosseumstraße versucht, ein Geschäft auszurauben. © Polizei München

Versuchter Raub: Polizei sucht mit Fahndungsfotos

Der Mann traf im Geschäft auf eine 74 Jahre alte Mitarbeiterin, die zu ihm hinging. Er sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht und versuchte dann erfolglos, die Kasse zu öffnen. Die Ladenangestellte ging auf dem Laden auf die Straße und rief um Hilfe. Ein Passant hat dann laut Polizei versucht, den Mann zu verfolgen, verlor ihn aber aus den Augen.

Eine Fahndung der Polizei im Anschluss blieb erfolglos. Die Frau musste wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Von den Fahndungsfotos erhofft sich die Polizei nun Hinweise zum Täter. Wer solche geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariat 21 oder jeder anderen Dienststelle der Münchner Polizei zu melden (Tel. 089 2910-0). Es gibt außerdem ein Online-Hinweisformular .